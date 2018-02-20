بلدية بنغازي تطلق دورة تدريبية حول "إعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية" .الثلاثاء ، 20-02-2018 - 10:56:00



بنغازي 20 فبراير 2018 (وال )- انطلقت ببلدية بنغازي دورة تدريبية
بعنوان "إعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية" التي تستهدف مكاتب
القوى العاملة بالبلدية.
ويشرف على الدورة التدريبية إدارة الموارد البشرية بالبلدية،وتستمر حتى
نهاية الأسبوع الجاري،حيث تعتبر الدورة ضمن مشروع دعم الإدارة العامة في
ليبيا والمقدمة من منظمةCrown Agents وبرعاية الاتحاد الأوروبي.
وتقام الدورة بالتنسيق بين إدارة تنمية الموارد البشرية والتدريب قطاع
العمل والشؤون الاجتماعية ومكتب القوى العاملة بنغازي.
...( وال بنغازى)....

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