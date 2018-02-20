عضو الرئاسي محمد عماري يبحث مع وزير التعليم نقل تبعية بعض الطلبةالدارسين بالخارج .



طرابلس20 فبراير 2018 ( وال ) - بحث عضو المجلس الرئاسي الدكتور محمد

عماري أمس الإثنين، مع وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل، وضع آلية

لتنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم (108) لسنة 2018 ، والقاضي بنقل تبعية

الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج في مجالي الطيران التجاري، والمراقبة

الجوية إلى وزارة المواصلات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان رئاسة الوزراء، بحضور مندوبين عن وزارة

المواصلات، وديوان المحاسبة وفقا لما ذكرته لادارة التواصل والاعلام .يشار إلى أن قرار المجلس الرئاسي، نص على أن تكون تبعية الطلبة الموفدين

للدراسة في التخصصات المذكورة، لوزارة المواصلات، وأن تتولى الوزارة

وحدها الصرف على الطلبة المشمولين بالقرار ، وإحالة منحهم الدراسية

ومستحقاتهم المالية، وفقا لأحكام التشريعات النافذة ، وذلك بالتنسيق مع

الجهات المعنية.



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