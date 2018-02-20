احتفالية باليوم العلمي الثاني للطب الشرعي في كلية الطب البشري جامعة عمر المختار .





بنغازى 20 فبراير 2018(وال بنغازى)- نظمت كلية الطب البشري في جامعة عمر

المختار احتفالا لإحياء اليوم العلمي الثاني للطب الشرعي.

وحضر اليوم العلمي عميد كلية الطب البشرى الأستاذ الدكتور فرج بوهتيرة

وأعضاء هيأة التدريس،وطلبة قسم الطب الشرعي.

وشارك في حضور هذا النشاط العلمي رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة العرب

الطبية الأستاذ الدكتور محمود أقدورة،وعدد من السادة عن مركز الخبرة

القضائية، وإدارة الأدلة الجنائية، ومكتب المحامي العام، ومحكمة

الاستئناف.

وعبر عميد كلية الطب البشرى في الجامعة عن شكره وتقديره لكل من أشرف ونظم

اليوم العلمي ،مؤكدا ان مثل هذه اللقاءات العلمية تعد فرصة ثمينة لتبادل

المعلومات والخبرات بين المختصين في هذا المجال .



( فرع وال بنغازى) .