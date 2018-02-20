نادي أصدقاء الكتاب ينظم محاضرة حول إستراتيجيات القراءة الذكية .





بنغازي 20فبراير 2018 (وال بنغازى)- نظم نادي أصدقاء الكتاب محاضرة

ثقافية عن إستراتيجيات القراءة الذكية، ضمن النشاطات الأسبوعية التي

ينظمها النادي.

وتهدف المحاضرة التي ألقاها الأستاذ و الكاتب أحمد الحسين التهامي

بقاعة مركز وهبي البوري الثقافي، للحديث عن كيفية القراءة وما هي تقنيات

القراءة وإستراتيجيات القراءة، وعن طرق التعامل مع القراءة وكيفية قياسها

عبر كتابة مقال أو دراسة أي عمل جدي في العلوم الإنسانية .

وتطرق الأستاذ أحمد التهامي خلال محاضرته عن الإستراتيجيات الأساسية لأي

مواقف عامة ، مع اختيار وقت مناسب للقراءة وانتظار حدوث الفهم .

(وال)