المرصد السوري يعلن مقتل 94 في قصف على الغوطة الشرقية السورية .الثلاثاء ، 20-02-2018 - 10:28:00



بيروت 20 فبراير 2018 (وال) - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس
الاثنين أن 94 شخصا قتلوا مع تصاعد هجمات الحكومة السورية وحلفائها في
منطقة الغوطة الشرقي قرب دمشق خلال 24 ساعة.
وقال المرصد إن الضربات الجوية وإطلاق الصواريخ وقصف مناطق بالجيب
المحاصر أدت أيضا إلى إصابة 325 شخصا.
ولم يرد تعليق من الجيش السوري. وقالت حكومة دمشق إنها تستهدف المسلحين
فحسب.
وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن جماعات المعارضة المسلحة في الغوطة
الشرقية أطلقت قذائف مورتر على مناطق خاضعة للحكومة في دمشق مما أسفر عن
مقتل طفل وإصابة ثمانية أشخاص آخرين.
وأضاف أن تقارير تشير إلى أن تصاعد العنف دفع قرابة 15 ألف مدني إلى
الفرار من منازلهم الشهر الماضي .
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