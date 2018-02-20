الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

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طرابلس 20 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* ملخص عام. طقس متقلب على أغلب مناطق شمال ليبيا مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة وانخفاض

في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي .



* رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء مغطاه جزئيا بالسحب تتكاثر من حين لاخر مع سقوط أمطار متفرقة

اليوم وقد تكون جيدة على بعض مناطق الدواخل تصحبها سحب رعدية وظهور شبورة

مائية اثناء الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية وتكون ضباب على

بعض المرتفعات الجبلية ، والريــاح جنوبية غربية إلى شمالية غربية

خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (15-19)

درجة مئوية ، ولا تتجاوز ( 13 ) درجة مئوية على المرتفعات الجبلية ،

وتسجل ارتفاعا بسيطا يوم الخميس .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء مغطاه جزئيا بالسحب تتكاثر من حين لاخر مع فرصة لسقوط أمطار

متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا على المناطق الساحلية

وتمتد الأمطار إلى بعض المناطق الداخلية ،واحتمال ظهور شبورة مائية اثناء

الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية ، ، والريــاح

شماليـة غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ،ودرجات

الحـرارة القــصوى تتراوح مــابين (19-23) درجة مئويــة ، ولا تتجاوز (

16) درجة مئوية على مرتفعات الجبل الاخضر .



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لاخر ، والرياح شمالية غربية إلى

متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجـات الحرارة القصوى

تتـراوح مـابين (18-24) درجة مئوية.



* الكفرة - تازربو - السرير.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار على مناطق تازربو

والسرير ، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة

السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (24-27) درجة مئوية ،

وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد .

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