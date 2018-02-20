العثور على حطام الطائرة الايرانية التي تحطمت وعلى متنها 65 راكبا .



طهران و20 فبراير 2018 (وال) - عثرت السلطات الايرانية على امس الاثنين

انها عثرت على حطام الطائرة التي سقطت في سلسلة جبال (دنا) بمحافظة

(كهكيلويه وبوير احمد) جنوب غرب ايران وكان على متنها 65 راكبا.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية (ارنا) عن مساعد محافظ (كهكيلويه

وبوير احمد) جعفر كوهركاني قوله انه تم العثور على حطام طائرة الركاب

الايرانية في منطقة (سميرم) التابعة لمحافظة اصفهان دون ان يعطي مزيدا من

التفاصيل.

وكانت طائرة ركاب ايرانية تحطمت امس الاحد بضواحي مدينة (سميرم) بمحافظة

اصفهان في رحلة داخلية بعد ان اختفت عن صفحة الرادار والتي كانت تقل 65

راكبا.