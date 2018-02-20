مكتب الخدمة الاجتماعية والصحية المدرسية بمراقبة تعليم سرت ينظم ندوة علمية .الثلاثاء ، 20-02-2018 - 09:46:00

مكتب الخدمة الاجتماعية والصحية المدرسية بمراقبة تعليم سرت ينظم ندوة علمية ...

سرت 20 فبراير 2018(وال)- نظم مكتب الخدمة الاجتماعية والصحية
المدرسية بمراقبة تعليم سرت ندوة بعنوان ( الثواب بديلا للعقاب)
بمشاركة عدد من الخبراء والاساتذة التربويين .
وتناولت الندوة التي حضرها مراقب تعليم سرت " مفتاح عبدالكافي " وعدد
من رؤساء المكاتب بالمراقبة " دور المدرس وشخصية
المعلم التربوية في ضبط الطلاب وثقافة (العقاب والثواب) ودور كل من مدير
المدرسة المرشد النفسي المشرف التربوي معلم النشاط -الاخصائي الاجتماعي
والمؤسسات الأهلية في هذا الموضوع .
كما تناولت الندوة الجانب النفسي في بناء شخصية التلميذ.. والاخصائي
الاجتماعي ودوره الحقيقي في دعم ثقافة الثواب وتعزيزها وسلبيتها المطلقة
في وجود استمرار ثقافة العقاب
كما صاحبت الندوة عرض مرئي عن نشاط وبرامج مكتب الخدمة الاجتماعية
والصحية المدرسية بمراقبة التعليم سرت .
(وال-سرت) ...

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