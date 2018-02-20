الدولار يستقر، لكن مخاوف العجز والتضخم تلقي بظلالها عليه.





طوكيو20 فبراير 2018 (وال) - ارتفع الدولار مقابل سلة عملات رئيسية اليوم

الثلاثاء ليتماسك فوق أدنى مستوى في ثلاث سنوات الذي سجله الأسبوع

الماضي، لكن المخاوف من أن تضخم العجز المالي الأمريكي قد يعرقل الاقتصاد

ألقت بظلالها على التوقعات الخاصة بالعملة.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات

رئيسية منافسة 89.347، مرتفعا نحو 1.2 بالمئة فوق أدنى مستوى في ثلاث

سنوات البالغ 88.251 والذي سجله يوم الجمعة.

وتراجع الدولار في الأشهر الأخيرة حيث بددت عدة عوامل تدفع في اتجاه

الهبوط أثر قوة الدفع الإيجابية الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة

الأمريكية.

وتقوضت العملة الأمريكية أيضا بفعل المخاوف المتزايدة من عجز في

الميزانية الأمريكية من المتوقع أن يتضخم ليصل إلى أكثر من تريليون دولار

في 2019 في ظل زيادة الإنفاق الحكومي وخفض كبير في ضرائب الشركات.

ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 106.77 ين بعدما تعافى من

أدنى مستوى في 15 شهرا الذي بلغه عند 105.545 يوم الجمعة.

وانخفض اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2387 دولار متراجعا بذلك عن أعلى مستوى

في ثلاث سنوات الذي سجله يوم الجمعة عندما بلغ 1.2556 دولار.

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