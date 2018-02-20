انطلاق حملة نظافة لكافة شوارع مدينة ترهونة.





ترهونة 20 فبراير 2018 ( وال ) - شرعت ادارة خدمات النظافة بترهونة

يوم أمس في حملة نظافة تشمل كافة الحدائق وشوارع مدينة ترهونة .

وتتضمن حملة النظافة محاضرات علمية توعوية وتوزيع ملصقات ارشادية خلال

الايام القادمة تستهدف طلاب المؤسسات التعليمية والعاملين في الجهات

الخدمية تهدف إلى نشر الوعي وضرورة المحافظة على البيئة.

وفي تصريح لوكالة الانباء الليبية أوضح مدير ادارة خدمات النظافة

بترهونة " عبدالرحمن سلامة " أن الحملة تهدف إلى الاهتمام بالمظهر العام

للمدينة من خلال تنظيف كافة الشوارع والميادين والاهتمام بالحدائق ومداخل

مدينة ترهونة .

وأضاف ( عبدالرحمن سلامة ) أن الحملة ستتواصل على مدى اسبوع وأن

الادارة وضعت خطط وبرامج تهدف إلى تطوير خدمات النظافة بمدينة ترهونة

وما جاورها من خلال السعي لتوفير آليات حديثة لنقل القمامة وكذلك انشاء

مكبات .

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