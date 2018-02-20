إصابة عدد من الفلسطيينين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة برطعة جنوب غرب جنين .





جنين 20- فبراير -2018 ( وال ) - أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق

بالغاز المسيل للدموع، مساء أمس الاثنين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات

الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برطعة جنوب غرب جنين الواقعة خلف جدار الضم

والتوسع العنصري.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن

قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في خطوة استفزازية، وسيرت آلياتها في

الشوارع ونشرت فرقة مشاة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان أسفرت عن

إصابات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

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