الجمعة القادم : انطلاق دوري كرة اليد (المنطقة الغربية) لموسم 2017-2018 .الإثنين ، 19-02-2018 - 23:00:00

طرابلس 19 فبراير 2018 (وال)- حدد الاتحاد الليبي لكرة اليد يوم الجمعة القادم الـ 23 من شهر فبراير الجاري موعدا لانطلاق مسابقة دوري كرة اليد لفرق أندية (المنطقة الغربية) للموسم الرياضي 2017-2018.
وقررت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام لكرة اليد أن المسابقة ستقام بمشاركة فرق ثمانية أندية وهي (الاتحاد- الأهلي طرابلس- الشرطة- الجزيرة- الصباح- المشعل - المدينة- الشموع ) وبنظام مرحلتين (ذهاب وإياب).
وأوضحت اللجنة أن أولى مباريات مرحلة ذهاب الدوري الجديد ستجمع بين
فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس.
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