تحديد سباقات وأعمار السباحين بمهرجان الماستر الأول للسباحة.





طرابلس 19 فبراير 2018 (وال)- حدد الاتحاد العام للسباحة والغوص

سباقات وأعمار السباحين المشاركين في مهرجان الماستر الأول، الذي يعتزم

تنظيمه لفئة كبار السن خلال شهر فبراير الجاري بطرابلس، بمشاركة سباحي

الاتحادات الفرعية بالمناطق.

وذكرت لجنة تنظيم المسابقات العامة بالاتحاد العام للسباحة والغوص

اليوم الاثنين أن البطولة التي ستقام بمناسبة إنجاح الموسم الرياضي

للسباحة 2017، واحتفالا بالعيد السابع لثورة فبراير، ستجرى للفئات

العمرية والسباقات على النحو التالي :

1- الفئة العمرية من 30 إلى 39 سنة، في سباقات (60) و(100) متر حرة،

و(60) مترا ظهر، و(60) مترا صدر, و(60) مترا فراشة .

2- الفئة العمرية من 40 إلى 49 سنة، في سباقات (60) مترا حرة، و(60) مترا

ظهر، و(60) مترا صدر, و(60) مترا فراشة .

3- الفئة العمرية من 50 سنة فما فوق، في سباقات (60) مترا حرة، و(60)

مترا ظهر، و(60) مترا صدر, و(60) مترا فراشة .



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