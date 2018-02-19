انطلاق أولى منافسات الجولة الثالثة إياب للدوري الممتاز لكرة القدم غدا الثلاثاء.





طرابلس 19 فبراير 2018 (وال)- تنطلق يوم غد الثلاثاء أولى منافسات

الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم (إياب) بإقامة أربع

مباريات، حسب ما أعلنته لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم.

وستقام المباريات المقررة حسب المواعيد والملاعب التالية :.

- النجمة × التعاون .. ملعب شهداء بنينا الساعة 17:15 (المجموعة الأولى).

- الشرارة × الترسانة .. ملعب سبها الساعة 17:00 (المجموعة الثالثة).

- الخمس × أبي الأشهر .. ملعب ترهونة الساعة 17:00 (المجموعة الثالثة).

- الوحدة × رفيق .. ملعب طرابلس الساعة 17:00 (المجموعة الرابعة).

وتتواصل منافسات الجولة الثالثة على النحو التالي :.

* الأربعاء 21 فبراير.

- الأنوار × دارنس .. ملعب شهداء بنينا الساعة 17:15 (المجموعة الأولى).

* الخميس 22 فبراير.

- الهلال × القرضابية .. ملعب شهداء بنينا الساعة 17:15 (المجموعة

الأولى).

- الأهلي طرابلس × المدينة .. ملعب طرابلس الدولي الساعة 17:00 (المجموعة

الرابعة).

* السبت 24 فبراير.

- الشط × السويحلي .. ملعب الأكاديمية بجنزور الساعة 17:30 (المجموعة

الثالثة).

* الأحد 25 فبراير.

- شباب الجبل × نجوم اجدابيا .. ملعب شيخ الشهداء الساعة 17:00(المجموعة

الثانية).

- النصر × الأندلس .. ملعب شهداء بنينا الساعة 17:30 (المجموعة الثانية).

الاثنين 26 فبراير.

- الترسانة × الأولمبي .. ملعب الأكاديمية بجنزور الساعة 17:30 (المجموعة

الثالثة).

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