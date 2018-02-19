جدول مباريات الدور الـ 32 لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم 2017 -2018 .الإثنين ، 19-02-2018 - 21:34:00



طرابلس 19 فبراير 2018 (وال)- أجرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد
الليبي لكرة القدم اليوم الاثنين بقاعة الأكاديمية الأولمبية الليبية
بالمدينة الرياضية بطرابلس قرعة مباريات الفرق المتأهلة للدور الـ 32
لمسابقة كأس ليبيا للموسم الرياضي 2017 - 2018 .
وأسفرت القرعة عن مواجهات فرق الأندية المتأهلة حسب جدول المباريات
التالي :.
1- الملعب الليبي × المدينة.
2- الوحدة × الاتحاد.
3- الجمارك × نجوم اجدابيا.
4- شباب الجبل × خليج سرت.
5- الأهلي طرابلس × التحدي أو الوفاق.
6- رفيق × الخمس.
7- نجوم بنغازي × الأهلي بنغازي.
8- الأخضر × أبي الأشهر.
9- الشط × دارنس.
10- الشروق × الترسانة.
11- أبوسليم × الهلال.
12- الأندلس × اليرموك.
13- المحلة × الأمل ترهونة.
14- النصر زليتن × التعاون.
15- المجد × النجمة .
16- الصداقة × الاتحاد المصراتي.
...(وال)...

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