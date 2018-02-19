جدول مباريات الدور الـ 32 لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم 2017 -2018 .





طرابلس 19 فبراير 2018 (وال)- أجرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد

الليبي لكرة القدم اليوم الاثنين بقاعة الأكاديمية الأولمبية الليبية

بالمدينة الرياضية بطرابلس قرعة مباريات الفرق المتأهلة للدور الـ 32

لمسابقة كأس ليبيا للموسم الرياضي 2017 - 2018 .

وأسفرت القرعة عن مواجهات فرق الأندية المتأهلة حسب جدول المباريات

التالي :.

1- الملعب الليبي × المدينة.

2- الوحدة × الاتحاد.

3- الجمارك × نجوم اجدابيا.

4- شباب الجبل × خليج سرت.

5- الأهلي طرابلس × التحدي أو الوفاق.

6- رفيق × الخمس.

7- نجوم بنغازي × الأهلي بنغازي.

8- الأخضر × أبي الأشهر.

9- الشط × دارنس.

10- الشروق × الترسانة.

11- أبوسليم × الهلال.

12- الأندلس × اليرموك.

13- المحلة × الأمل ترهونة.

14- النصر زليتن × التعاون.

15- المجد × النجمة .

16- الصداقة × الاتحاد المصراتي.

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