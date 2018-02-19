حملة تشجير بالخمس .الإثنين ، 19-02-2018 - 19:00:00

حملة تشجير بالخمس .الخمس 19 فبراير 2018 ( وال ) - انطلقت صباح اليوم الاثنين حملة التشجير التطوعية بمصنع الاسمنت بالخمس بمبادرة من مؤسسة نوارس ليبيا للاعمال الخيرية و بالتعاون مع الشركة الاهلية الليبية للاسمنت بالخمس .
وشارك في هذه الحملة شباب العمل التطوعي من قصر خيار و مسلاته والخمس وزليتن ، تم خلالها غرس عدد 1000 شتله مشكلة .
يشار بأن هذه الحملة هي الثالثة التطوعية كانت الاولى بكاباو والثانية بالحرابة و الثالثة بالخمس والرابعة ستكون بالزنتان ، وتهدف هذه الحملات الى نشر الوعي بثقافة غرس الاشجار للاستفاذة منها .

... ( وال - الخمس )...

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