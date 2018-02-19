محكمة استئناف طرابلس تلغي قرار ديوان المحاسبة بايقاف عدد من موظفي مصرف ليبيا المركزي عن العمل .الإثنين ، 19-02-2018 - 18:39:00

محكمة استئناف طرابلس تلغي قرار ديوان المحاسبة بايقاف عدد من موظفي مصرف ليبيا المركزي عن العمل .طرابلس 19 فبراير 2019 (وال)- الغت مجكمة استئناف طرابلس " دائرة القضاء الاداري " اليوم الاثنين قرار رئيس ديوان المحاسبة القاضي بايقاف د.مختار الهادي الطويل مدير ادارة الرقابة على المصارف والنقد ونائبه عبد الحفيظ مسعود تريبل عن العمل .
وأكد مصدر اعلامي من المصرف ان صدور هذا الحكم عن القضاء الليبي في الوقت الذي يبرئ ساحة الموقوفين عن العمل فانه يفند الشائعات التي روج لها البعض ضد المصرف المركزي وموظفيه باستغلال قرار الديوان الذي ابطله القضاء .
وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك قد اصدر في 20 نوفمبر 2017 القرار رقم 522 لسنة 2017 بشأن ايقاف الطويل وتريبل عن العمل احتياطيا .
(وال)

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