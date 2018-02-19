السفير الصيني يؤكد أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد لحل الأزمة في ليبيا.





طرابلس 19 فبراير 2018 (وال) - بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن

السويحلي، اليوم الاثنين، بطرابلس، مع السفير الصيني لدى ليبيا "لي زيغو"

التعاون المشترك بين البلدين، وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأكد السفير الصيني خلال اللقاء دعم بلاده لعملية تعديل الاتفاق السياسي

باعتباره الإطار الوحيد لحل الأزمة الراهنة، وضرورة العمل على تحقيق

تسوية سياسية شاملة لاستعادة الاستقرار والأمن في ليبيا.

وقال السفير الصيني إن بلاده كعضو دائم في مجلس الأمن تدعم خطة عمل الأمم

المتحدة تحت إشراف المبعوث الخاص غسان سلامة، مشيدا بتحسن الأوضاع

الأمنية التي قال إنها تشجع الشركات الصينية على العودة لاستكمال

المشاريع المتوقفة.

من جانبه أشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة بالدعم الصيني للاتفاق السياسي

في ليبيا، مؤكدًا انفتاح المجلس الأعلى للدولة على كافة الأطراف ورفضه

للحرب والاقتتال، وحرصه على طي صفحة الماضي والمضي قدمًا نحو المصالحة

والاستقرار.

ودعا السويحلي إلى التسريع في عودة السفارة الصينية إلى طرابلس والعمل

بكامل طاقمها للمساهمة في استقرار العاصمة وتشجيع جميع السفارات والبعثات

الدبلوماسية الأخرى على العودة.

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