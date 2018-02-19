عبدالسلام عاشور يتسلّم مهامه رسميا وزيرا للداخلية بحكومة الوفاق الوطني.







طرابلس 19 فبراير 2018 ( وال ) - تسلّم العميد عبد السلام عاشور،

اليوم الاثنين، مهامه الرسمية وزيرا للداخلية بحكومة الوفاق الوطني من

الوزير السابق العارف الخوجة.

وجرت مراسم التسليم والاستلام بمقر ديوان الوزارة بطرابلس بحضور وكيل

الوزارة العميد خالد التيجاني مازن ومدراء الإدارات ورؤساء الأجهزة

الأمنية التابعة للوزارة وعدد من مدراء مديريات الأمن.

وأكد وزير الداخلية العميد عبد السلام عاشور أنه سيعمل على تحقيق

الأمن والاستقرار بالتعاون بين الإدارات والأجهزة الأمنية المختصة في

إطار خطة أمنية للرفع من مستوى الأداء الامني .

وأضاف، العميد عاشور في كلمة بالمناسبة، أن هدفنا دائما هو حماية

الوطن والمواطن وتعزيز مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والشرعية

في ظل سيادة القانون وترسيخ قواعد المصالحة والوحدة الوطنية.

ودعا منتسبي وزارة الداخلية الى ضرورة تكاثف وتضافر الجهود من أجل

الرقي بمستوى الأداء الأمني للأفضل لتعزيز الأمن والاستقرار في كافة ربوع

البلاد.

وأعرب العميد عاشور عن شكره وتقديره للوزير السابق العارف الخوجة

على مابذله من مجهودات خلال فترة توليه مهام وزارة الداخلية، وتمنياته له

بالتوفيق والنجاح فيما يُسند له من مهام .

ومن جانبه شكر وزير الداخلية السابق العارف الخوجة مسؤولي ومنتسبي

الوزارة على مابذلوه من جهود كان لها الاثر في تحقيق الأمن والاستقرار،

متمنيا لوزير الداخلية الجديد التوفيق في مهامه لتعزيز الأمن في البلاد.

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر قرارًا بتكليف

العميد عبد السلام عاشور بمهام وزير الداخلية بعد إعفاء العارف الخوجة من

هذا المنصب.

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