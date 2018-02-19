رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع مسؤولي جهاز الإسعاف .



طرابلس 19 فبراير 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مدير

جهاز الإسعاف المكلف مصطفى كريمة ومدير إدارة الإسعاف الطائر الكابتن عبد

الكريم سنان.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد استمع السراج خلال هذا اللقاء

إلى ما عرضه المسؤولين كل فيما يخصه عن الأداء والاحتياجات وما تم في

عملية الصيانة لطائرات الإسعاف .

وأكد السراج على الأهمية القصوى لعمل الإسعاف بمجاليه وضرورة تحسين

خدماته، وأصدر تعليماته بتحديد منتصف شهر مارس المقبل كموعد للانتهاء من

تسليم سيارات الإسعاف المجهزة التي سلمت للجهاز ويبلغ عددها 120 سيارة

لمناطق ليبيا المختلفة، وإبلاغ مسؤولي الجهاز بالمنطقتين الشرقية

والجنوبية بإتمام إجراءات الاستلام.

وطلب السراج بإعداد تقرير عاجل عن أوجه الصرف لما تم اعتماده لصيانة

طائرات الإسعاف الطائر، وأن يقوم الجهاز بتقديم توصيات لمتطلبات تطوير

الأداء شاملاً لعمليات الصيانة ، مشيرا الى أن الحكومة تعمل على أحداث

نقلة نوعية في الخدمات الصحية بصفة عامة ويعد الإسعاف أحد عناصرها

الهامة.





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