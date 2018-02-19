لجنة استقرار بنغازي تمنح الإذن للبلدية بالتعاقد لتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة تزيد عن 98 مليون.





بنغازي 19 فبراير 2018 (وال) .. عقدت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة

بنغازي اجتماعها الأول للعام الحالي .

وتم خلال الاجتماع إتخاذ جملة من القرارات لاعادة اعمار المدينة

وتنفيذ مشاريع تنموية طارئة وحل المختنقات في مدينة بنغازي بقيمة إجمالية

تزيد عن مائة وثلاثة وستون مليون دينار ليبي .

كما قررت اللجنة تخصيص مبلغ ثمانية وتسعين مليون دينار للبلدية

والإذن لها للتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة العامة والخاصة لتنفيذ

المشروعات المدرجة بالميزانية وفق المدة المحددة .

وشكلت خلال الاجتماع لجنة للاشراف ومتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة

بالميزانية التقديرية ، ونقل مخلفات المباني إلى مكبي قنفودة وسيدي خليفة

وحجز كمية منها لاستخدامها في رصف بعض الأماكن كميناء بنغازي وردم ورصف

كورنيش المدينة .

...( وال .. بنغازي ) ...