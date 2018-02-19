لجنة استقرار بنغازي تمنح الإذن للبلدية بالتعاقد لتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة تزيد عن 98 مليون.الإثنين ، 19-02-2018 - 12:47:00



بنغازي 19 فبراير 2018 (وال) .. عقدت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة
بنغازي اجتماعها الأول للعام الحالي .
وتم خلال الاجتماع إتخاذ جملة من القرارات لاعادة اعمار المدينة
وتنفيذ مشاريع تنموية طارئة وحل المختنقات في مدينة بنغازي بقيمة إجمالية
تزيد عن مائة وثلاثة وستون مليون دينار ليبي .
كما قررت اللجنة تخصيص مبلغ ثمانية وتسعين مليون دينار للبلدية
والإذن لها للتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة العامة والخاصة لتنفيذ
المشروعات المدرجة بالميزانية وفق المدة المحددة .
وشكلت خلال الاجتماع لجنة للاشراف ومتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة
بالميزانية التقديرية ، ونقل مخلفات المباني إلى مكبي قنفودة وسيدي خليفة
وحجز كمية منها لاستخدامها في رصف بعض الأماكن كميناء بنغازي وردم ورصف
كورنيش المدينة .
...( وال .. بنغازي ) ...

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