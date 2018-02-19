استقرار اسعار الذهب مع صعود معدل التضخم التي كانت سببا في الإقبال على شراء المعدن الأصفر.





لندن 19 فبراير 2018 - (وال) - استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين حيث

رجحت كفة خسائر الدولار ومكاسب الأسهم أمام التوقعات بصعود معدل التضخم

التي كانت سببا في الإقبال على شراء المعدن الأصفر كملاذ أمن.

ولم يطرأ تغير على الذهب في التعاملات الفورية عند 1347.50 دولار

للأوقية بحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش.

وارتفع المعدن الأصفر 2.4 بالمئة الأسبوع الماضي محققا أكبر مكسب أسبوعي

فيما يزيد على خمسة أشهر مع إقبال المستثمرين على شراء الذهب نتيجة

لمخاوف من زيادة معدل التضخم في الولايات المتحدة.

كمازاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1350 دولارا

للأوقية.

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