زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب وسط وجنوب المكسيك .





مكسيكو سيتي 19 فبراير 2018 ( وال ) - ضرب زلزال بقوة 6 درجات على

مقياس ريختر فجر اليوم الاثنين المناطق الواقعة بوسط وجنوب المكسيك .

وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل ان الهزة الأرضية، التي تعتبر تابعا

لزلزال الجمعة، وقعت في تمام الساعة 00:57 ت م (06:57 ت ج) على عمق 10

كلم.

وجاء مركز الزلزال على بعد 32 كلم جنوب شرق مدينة بينوتيبا ناثينوال

بولاية أواكاساكا الواقعة جنوبي المكسيك.

ولم تسجل السلطات المحلية حتى الآن وقوع أي أضرار جراء الهزة الجديدة.

وسجلت في المكسيك حتى الساعة 01:30 ت م (07:30 ت ج) 1977 هزة ارتدادية

للزلزال الذي وقع الجمعة، كان أشدها قوة التابع الذي وقع فجر اليوم.

يذكر أن زلزال الجمعة قد وقع في نفس المنطقة وتسبب في إصابة شخصين في

أواكساكا، وتضرر نحو ألف منزل فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي عن مليون

مواطن.