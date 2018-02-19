المدير التنفيذي لشركة الكهرباء يوجه الشكر والتقدير للعاملين بادارات توزيع الوسطى وزليتن والمرقب وغريان .الإثنين ، 19-02-2018 - 12:00:00



طرابلس 19 فبراير 2018 ( وال ) - وجه المدير التنفيذي للشركة العامة
للكهرباء المهندس " على ساسي " الشكر والتقدير والامتنان إلى كافة
العاملين بادارات توزيع زليتن والمرقب وغريان والوسطى التي شاركت بفاعلية
في انجاح الاحتفالات التي اقيمت بهذه المدن ابتهاجا بالذكرى السابعة
لثورة 17 فبراير .
وأوضحت الشركـة ، في نشرتها اليومية على صفحتها الرسمية أن المدير
التنفيذي تقدم بالشكر والتقدير ايضا للعاملين بادارة التركيبات بالادارة
العامة للتوزيع ودائرة التركيبات ودوائر التوزيع ودائرة الانارة بادارة
توزيع طرابلس على بذلوه من جهد للمساهمة في الاحتفال بالذكرى السابعة
لثورة 17فبراير .
...( وال ) ...

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