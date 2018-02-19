شركة طيران نيوزيلندا تحذر من تعطل حركة الطيران بسبب الإعصار جيتا .





ولنجتون 19 فبراير 2018 ( وال ) - حذرت شركة طيران نيوزيلندا اليوم

الاثنين من أن الرحلات الجوية من نيوزيلندا وإليها ستشهد ارتباكا كبيرا

هذا الأسبوع بسبب الإعصار جيتا الذي من المتوقع أن يجتاح البلاد يوم

الثلاثاء وحثت الركاب على تأجيل سفرهم.

قالت الشركة في تحذير على موقعها الإلكتروني "نتوقع حدوث خلل كبير

لشبكتنا الداخلية بالإضافة إلى بعض الرحلات الدولية خلال الأسبوع

المقبل". وقالت الشركة إنها لن تعوض الركاب عن أي تكاليف أو غرامات مثل

الفنادق والوجبات إذا تعطلت الرحلات المقررة.