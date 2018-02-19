مكتب الثقافة كاباو ينظم احتفالية بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 17 فبراير .





كاباو 19 فبراير 2018 ( وال ) - نظم مكتب الثقافة بمدينة كاباو

احتفالية بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 17 فبراير .

والقيت الكلمات بهذه المناسبة التي اشادت بتضحيات الشهداء ، ومؤكدة

على الوحدة الوطنية .

وتم خلال الاحتفالية تكريم شهداء مدينة كاباو الذين ضحوا من اجل

الوطن ، والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء .

كما شاركت الفرق الشعبية من مدنتي نالوت ودرج بفقرات ووصلات

غنائية ابتهاجا بهذه المناسبة .

وافتتح المجلس البلدي بهذه المناسبة اذاعة كاباو الثقافية وسط فرحة

وابتهاج اهالى المدينة .

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