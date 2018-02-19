مكتب الثقافة كاباو ينظم احتفالية بمناسبة الذكرى السابعة لثورة
17 فبراير .
الإثنين ، 19- 02- 2018 - 11:49:00
كاباو 19 فبراير 2018 ( وال ) - نظم مكتب الثقافة بمدينة كاباو
احتفالية بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 17 فبراير .
والقيت الكلمات بهذه المناسبة التي اشادت بتضحيات الشهداء ، ومؤكدة
على الوحدة الوطنية .
وتم خلال الاحتفالية تكريم شهداء مدينة كاباو الذين ضحوا من اجل
الوطن ، والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء .
كما شاركت الفرق الشعبية من مدنتي نالوت ودرج بفقرات ووصلات
غنائية ابتهاجا بهذه المناسبة .
وافتتح المجلس البلدي بهذه المناسبة اذاعة كاباو الثقافية وسط فرحة
وابتهاج اهالى المدينة .
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