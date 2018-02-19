رئيس المجلس الرئاسي يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الجزائري في ذكرى تأسيس الاتحاد المغاربي .

طرابلس 19 فبراير 2018 ( وال ) - تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برقية تهنئة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الذكرى الـ29 لتأسيس الاتحاد المغاربي الذي يصادف 17 فبراير من كل عام.

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد أكد الرئيس الجزائري في برقيته تمسك بلاده بالاتحاد المغاربي باعتباره خياراً استراتيجياً ومطلباً

شعبياً، مؤكدًا حرص الجزائر على تنشيط هياكله بما من شأنه الاستجابة

لطموحات الشعوب المغاربية إلى المزيد من الوحدة والتكامل والاندماج.

وأعرب بوتفليقة في برقيته عن أمله في أن يحقق للشعب الليبي الشقيق موصول النماء والازدهار في كنف الأمن والاستقرار، داعيًا إلى استحضار ما يجمع الشعوب المغاربية من أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار.

وقال أن المناسبة " تستدعي التمعن في مسيرة الاتحاد وتقييمها بغية مراجعة منظومة العمل القائمة وتطويرها، حتى يصبح الاتحاد المغاربي تجمعًا وازنًا وفاعلاً في محيطه الإقليمي والدولي".



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