السودان يفرج عن سجناء سياسيين من سجون بالخرطوم.الإثنين ، 19-02-2018 - 11:13:00

السودان يفرج عن سجناء سياسيين من سجون بالخرطوم.

الخرطوم 19 فبراير 2017 (وال) - أعلنت السلطات السودانية أمس الأحد أنها
ستفرج عن أكثر من 80 سجينا سياسيا من سجون في العاصمة الخرطوم وذلك بعد
أسبوع من تعيين مدير جديد لجهاز الأمن والمخابرات.
وقال مراسل وكالة رويترز للانباء إنه شاهد نحو 40 سجينا يخرجون من السجن
الرئيسي بحلول مساء الأحد وإن بعض زعماء المعارضة البارزين مازالوا
محتجزين هناك.
وكان مستشارا رئاسيا قد قال في بيان في وقت سابق إن الرئيس عمر حسن
البشير أمر بالإفراج عن أكثر من 80 سجينا سياسيا.
واعتقل كل هؤلاء الأشخاص الشهر الماضي بعد اندلاع احتجاجات على ارتفاع
الأسعار والأوضاع الاقتصادية الصعبة وتحولها لأعمال عنف.
واحتفلت الأسر أمام السجون يوم الأحد وقام البعض بالهتاف "الحرية.الحرية"
وترديد أغان وطنية.
...(وال)...

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