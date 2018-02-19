قوات الاحتلال تعتقل مسنا وطفلين من الخليل.





الخليل 19- فبراير-2018 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،

اليوم الإثنين، مسنا وطفلين من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال

اعتقلت المسن سليمان الزرو التميمي (75 عاما)، والذي يعاني عدة امراض

مزمنة، بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته والتسبب بحرق سرير،

واجراء حفريات في محيط المنزل.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين

هاني عايد ابو سنينة (13 عاما)، ويوسفغلمة (13 عاما)، لدى مرورهما على

أحد الحواجز العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، وسط الخليل.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل وبلدات ترقوميا واذنا

وبيت اولا ونوبا ودير سامت، وفتشت منزل مواطن فلسطيني بحثا عن نجله

البالغ من العمر (19 عاما) وهو طالب في جامعة بوليتكنك فلسطين.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى

مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في

بطاقاتهم الشخصية، مما تسبب في إعاقة مرورهم.