جهود جهاز الاسعاف والطوارئ خلال الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة السابع عشر من فبراير .

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طرابلس 19 فبراير 2018 (وال)- قدم جهاز الاسعاف والطوارئ وإدارة شؤون

الجرحى - طرابلس خلال الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة السابع عشر من

فبراير خدمات طبية وصحية عاجلة للعديد من المواطنين المشاركين في

الاحتفال من خلال المستشفى الميداني الذي أقامته الادارة وجهاز الاسعاف

والطوارئ بميدان الشهداء.

وأظهرت إحصائيات المستشفى الميداني بميدان الشهداء؛ أن إجمالي

الحالات التي تم إسعافها خلال احتفال المواطنين بذكرى ثورة السابع عشر من

فبراير بلغت 151 حالة.

وأوضح جهاز الاسعاف في بيان عبر موقعه : أن 140 حالة تم إسعافها داخل

المستشفى الميداني؛ بينما حُولت 11 حالة لمستشفى شارع الزاوية ومركز

طرابلس الطبي.

وأضاف: أن الإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة بسبب الإغماء، وارتفاع

ضغط الدم، وارتفاع مستوى السكر، ونقص الأكسجين، والارتطام بقطع حديدية،

واستخدام المفرقعات؛ بينما لم تسجل أي إصابة بعيار ناري.

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