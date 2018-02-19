الطيب البكوش يطّلع على حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في ليبيا .

طرابلس 19 فبراير 2018 ( وال ) - التقي الأمين العام لاتحاد المغرب

العربي الطيب البكوش، والوفد المرافق له، امس الأحد، مع مقرر اللجنة

الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، وعضو مجلس إدارة اللجنة احمد بن عون، ومدير إدارة الدراسات والبحوث بمنظمة التعاون والإغاثة العالمية . وأوضح المكتب الإعلامي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة أن يكون لاتحاد المغرب العربي دور فاعل وكبير من أجل الدفع بجهود ومساعي التسوية السياسية للأزمة الليبية، وإنهاء حالة الانقسام السياسي التي كانت ولازالت لها تداعيات سلبية على حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية للمواطنين، وأهمية ساهمة الأمانة العامة للاتحاد في تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا، والتشديد على أهمية إعادة تفعيل عمل الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي وأن تطلع بمهامها المغاربية من أجل خدمة القضايا المغاربية. كما تم خلال الاجتماع إحاطة الأمين العام لاتحاد المغرب العربي بحالة حقوق الإنسان والحريات العامة والأوضاع الإنسانية في ليبيا، وأهمية إنهاء حالة الإفلات من العقاب . كما تناول الاجتماع المشترك أهمية التعاون والعمل المشترك فيما بين الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا. وأكد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية مواصلة المشاورات والتواصل والتعاون الثنائي بما يخدم المصلحة المشتركة في تفعيل، وإنجاح دور اتحاد المغرب العربي الدفاع بجهود التسوية السياسية للأزمة الليبية وتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة بشراكة مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية و بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا.

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