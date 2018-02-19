اجتماع اللجنة التحضيرية لانعقاد المؤتمر الوطني الليبي الجامع بمدينة تراغن .
الإثنين ، 19- 02- 2018 - 10:22:00
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تراغن 19 فبراير 2018 .. ( وال) ..عقدت اللجنة التحضيرية
لانعقاد المؤتمر الوطني الليبي الجامع بمدينة تراغن بالجنوب الليبي يوم
أمس اجتماعا ناقشت خلاله اخر الاستعدادات لاستضافة فعاليات هذا المؤتمر
الوطني . كما تم خلال الاجتماع استعراض الميثاق المعروض على المؤتمر والبنود
التي تضمه منها المحافظة على مكتسبات الدولة والمساواة بين الليبيين في
الحقوق والوجبات .
كما يتضمن الميثاق : قيام دولة القانون والمؤسسات وقيام الجيش
والشرطة وتحقيق الأمن والأمان للمواطن في ربوع ليبيا .
هذا وجرى نقاش مطول حول مجمل القضايا المطروحة والوصول إلى اتفاق بشأنها
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