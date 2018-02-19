اجتماع اللجنة التحضيرية لانعقاد المؤتمر الوطني الليبي الجامع بمدينة تراغن .

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تراغن 19 فبراير 2018 .. ( وال) ..عقدت اللجنة التحضيرية

لانعقاد المؤتمر الوطني الليبي الجامع بمدينة تراغن بالجنوب الليبي يوم

أمس اجتماعا ناقشت خلاله اخر الاستعدادات لاستضافة فعاليات هذا المؤتمر

الوطني . كما تم خلال الاجتماع استعراض الميثاق المعروض على المؤتمر والبنود

التي تضمه منها المحافظة على مكتسبات الدولة والمساواة بين الليبيين في

الحقوق والوجبات .

كما يتضمن الميثاق : قيام دولة القانون والمؤسسات وقيام الجيش

والشرطة وتحقيق الأمن والأمان للمواطن في ربوع ليبيا .

هذا وجرى نقاش مطول حول مجمل القضايا المطروحة والوصول إلى اتفاق بشأنها

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