الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 19 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأثنين وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* ملخص عام. يميل الطقس للإستقرار النسبي على أغلب المناطق مع تكاثر للسحب من حين

لاخر على بعض المناطق الساحلية ودواخل .



* رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء مغطاه جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية مع

إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة اليوم الاثنين ، والريــاح

متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات

الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (14-18) درجة مئوية ، وتسجل ارتفاعا بسيطا

يوم الغد على أغلب المناطق.



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب إلى مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا على بعض

المناطق الساحلية والجبلية مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة هذا الصباح

مع احتمال ظهور شبورة مائية اثناء الليل وفى الصباح الباكر على المنطقة

الممتدة من طبرق حتى أقصي الساحل الشرقي وجنوبه. ، والريــاح شماليـة

غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول ظهر يوم الغد

تدريجيا إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ،ودرجات الحـرارة القــصوى

تتراوح مــابين (14-20) درجة مئويــة ، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا

بسيطا وتدريجي خلال اليومين القادمين.



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة اليوم الاثنين على اقصي مناطق

الجنوب الغربي ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة

تتحول اليوم الاثنين إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتكون على غدامس

والحمادة شمالية غربية ، ودرجـات الحرارة القصوى تتـراوح مـابين (23-17)

درجة مئوية وتسجل ارتفاعا طفيفا على أغلب المناطق .



* الكفرة - تازربو - السرير.

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة

تتحول من مساء اليوم إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (18-21) درجة مئوية ،

وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين القادمين.

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