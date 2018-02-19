نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
الإثنين ، 19- 02- 2018 - 10:13:00
طرابلس 19 فبراير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم الأثنين ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت.
السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب ، الريح متغير الاتجاه إلى شلوق
سرعته مابين (05 - 15) عقدة ، ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.75)
متر ، خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب صباح اليوم على ساحل زواره وطرابلس
، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-16) درجة مئوية ، الرؤيـة جيدة
* الساحل الممتد من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى.
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا ، الريح بحري يتحول تدريجيا الى شلوق
على ساحل الخليج وبنغازي بينما يكون شرش على باقي الساحل سرعته مابين
(05- 20) عقدة تصل صباح اليوم الى (25)عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين
(0.50-2.00)متر يصل صباح اليوم إلى (2.50)متر على ساحل درنة وخليج بومبا
، البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب صباح اليوم ، درجة حرارة سطح
البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية ، الرؤيـة جيدة.
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