طبرق تحتفل بالذكرى السابعة لثورة 17 فبراير .

طبرق 19 فبراير 2018 ( وال ) - نظم المجلس البلدي بمدينة طبرق

ومنظمات المجتمع المدني والأعيان مساء أمس احتفالية بمناسبة الذكرى

السابعة لثورة السابع عشر من فبراير .

وألقيت خلال هذه الاحتفالية كلمات من المجلس البلدي ومنظمات المجتمع

المدني والحكماء والأعيان وأسر الشهداء والجرحى عبرت عن حرصهم على وِحدة الوطن والتمسك بالمبادئ التي ضحى من أجلها ثوار السابع عشر من فبراير .

كما أكد المشاركون في الاحتفالية إصرارهم على محاربة الإرهاب والتطرف

بكافة أنواعه .

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