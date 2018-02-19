مدينة جادو تشهد احتفالية بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 17 فبراير.

جادو 19 فبراير 2018 ( وال ) - شهدت مدينة جادو يوم أمس احتفالية

بالذكرى السابعة لثورة 17 فبراير بمشاركة عميد بلدية جادو " سعيد البدراني " وأعضاء المجلس البلدي والأعيان بجادو ، ومدراء القطاعات

بالبلدية وعدد من الضابط ورؤساء الاجهزة الامنية ،وأهالي المدينة واسر

الشهداء من أبناء المدينة.

واشتملت الاحتفالية على العديد من المناشط والفقرات وعروضا للفروسية

الشعبية ، ومشاركة الشعراء الشعبيين وذوي اسر الشهداء والمفقودين والجرحى من أبناء المدينة.



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