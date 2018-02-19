غامبيا تعلن وقف عقوبة الإعدام.





بانغول 19 فبراير 2018 (وال) - أعلن رئيس جامبيا" أداما بارو" أمس الأحد

وقف استخدام عقوبة الإعدام مع سعي بلاده لتحسين صورتها على الصعيد الدولي

في أعقاب عزل الرئيس يحيى جامع الذي ظل يحكم البلاد فترة طويلة العام

الماضي.

وقال الرئيس " بارو " في كلمة بمناسبة مرور 53 عاما على استقلال

غامبيا عن بريطانيا "سِأستغل هذه الفرصة كي أعلن وقف استخدام عقوبة

الإعدام في غامبيا كخطوة أولى نحو إلغائها."

وكان الرئيس السابق يحي جامع قد أثار انتقادات دولية في 2012 عندما

أعدمت حكومته فجأة تسعة سجناء رميا بالرصاص. وفر جامع قبل عام بعد أن خسر

أحدث محاولة له لإعادة انتخابه.

وانضمت غامبيا من جديد للكومنولث الذي انسحب منه جامع في 2013 بعد أن

وصفه بأنه "إحدى مؤسسات الاستعمار الجديد".

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