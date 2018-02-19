النفط يصل لأعلى مستوى له منذ نحو أسبوعين نتيجة انتعاش الأسهم الآسيوية.





طوكيو 19 قبراير 2018 ( وال) - واصلت أسعار النفط ارتفاعها لتصل لأعلى

مستوى لها منذ نحو أسبوعين اليوم الاثنين بعد أن عززها انضمام الأسهم

الآسيوية لانتعاش عالمي في أسواق الأسهم ومخاوف بشأن التوترات في الشرق

الأوسط.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط تسليم مارس 74 سنتا أو 1.2 في

المئة إلى 62.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 0217 بتوقيت جرينتش بعد أن

وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ السابع من فبراير شباط .

كماارتفع خام برنت القياسي 46 سنتا أو0.7 في المئة إلى 65.30 دولار بعد

ارتفاعه أكثر من ثلاثة في المئة الأسبوع الماضي.

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