الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف بالصواريخ أرض زراعية شرق رفح فجرا.





رفح 19- فبراير2018 (وال) - قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم

الإثنين، بعشرة صواريخ أرضاً زراعية في حي النهضة شرق مدينة رفح، جنوب

شرق قطاع غزة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أرضاً

قرب مطار غزة الدولي المدمر شرق رفح بعشرة صواريخ، محدثة حفراً عميقة في

المكان.

وأكدت أن الطائرات الحربية كانت تجوب أجواء القطاع طوال ساعات الليل وحتى

الفجر على ارتفاعات منخفضة، وتطلق بالونات حرارية مضيئة.

وكان رجال الإسعاف انتشلوا في ساعة مبكرة صباح أمس، جثماني الشهيدين

سالم صباح (أبوغيث) البالغ من العمر(17عاماً) وعبدالله أيمن

أبوشيخة(17عاماً) وهما من حي السلام في رفح، عقب قصف قوات الاحتلال

لمجموعة من الشباب في حي النهضة شرق المدينة.

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