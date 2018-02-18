غدا الاثنين .

. قرعة الدور الـ 32 لمسابقة كأس ليبيا.



طرابلس 18 فبراير 2018 (وال)- أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي

لكرة القدم أن قرعة كأس ليبيا لكرة القدم في الدور الـ 32 ستجرى يوم غد

الاثنين.

وأوضحت اللجنة، من خلال مراسلة للأندية المتأهلة لهذا الدور، أن جميع

الأندية ستوضع في وعاء واحد، وسيتم سحب أسماء الفرق في كل مباراة من

المباريات الـ 16 وتثبيتها بالجدول المعد لهذا الغرض بشكل متتال من 1 إلى

16.

وأشارت اللجنة إلى أن تحديد مواعيد المباريات والملاعب سيكون بحسب

قرار لجنة المسابقات 108 لعام 2017.

وستقام مباريات الدور الـ 32 من الكأس على الملاعب التي تم اعتمادها

للموسم الرياضي 2017-2018 على أن يراعى عندما تكون المباراة بين فريقين

من منطقتين مختلفتين إقامة المباراة على أحد الملاعب المحايدة بالمنطقة

التي سُحب فيها اسم الفريق أولاً عند إجراء القرعة.

وتأهل حتى الآن 31 فريقا هي التعاون، النجمة، الهلال، الأهلي بنغازي

،المدينة، الشروق، النصر زليتن، الملعب الليبي، الخمس، شباب الجبل،

الاتحاد المصراتي، الأهلي طرابلس، المجد، المحلة، رفيق، الوحدة،

الترسانة، نجوم أجدابيا، الأندلس، نجوم بنغازي، اليرموك، أمل ترهونة،

الاتحاد، الجمارك، الصداقة، أبوسليم، الشط، أبي الأشهر، دارنس، الأخضر،

وخليج سرت، ويتبقى الفائز من مباراة التحدي ووفاق أجدابيا المؤجلة.

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