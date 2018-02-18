فريق الاتحاد يجري ثاني تدريب له بالنيجر استعدادا لمباراة الساحل.





طرابلس 18 فبراير 2018 (وال)- أجرى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم صباح

اليوم الأحد تدريبه الثاني بمعسكره الخارجي بالنيجر استعدادا للمباراة

المرتقبة أمام فريق الساحل بطل النيجر، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي

من كأس الاتحاد الأفريقي (الكنفدرالية) والمقررة يوم الأربعاء الساعة

السابعة مساء بتوقيت ليبيا.

ويسعى المدرب الفرنسي لفريق الاتحاد "غارزيتو" لتحقيق الفوز أو

التعادل على الأقل لضمان التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، بعد أن حقق

الفوز ذهابا بهدف.

واختار الجهاز الفني 20 لاعبا، بينما استغنى عن عدد آخر من بينهم

المقصي وأكوامي ودارة.

وضمت قائمة "غارزتو" كلا من محمد الفرجاني ومعاذ المنصوري وطارق

الجمل وأحمد التربي وأولفي أنداي والمعتصم صبو وعبد العزيز بريش والمهدي

المصري وعبد المعين خماج وصهيب بن سليمان وفيصل البدري وبالقاسم رجب

وعمران التاورغي ومحمد الطبال ومؤيد القريتلي والسماني الصاوي وعبد

العاطي العباسي وعبد السلام الفيتوري ومعاذ عيسى وأحمد الزوي.

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