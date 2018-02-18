النصر يفوز على الأخضر في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 18 فبراير 2018 (وال)- فاز فريق النصر مساء اليوم الأحد على فريق

الأخضر بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بملعب شيخ الشهداء

بالبيضاء ضمن منافسات الدوري الممتاز للمجموعة الثانية.

الشوط الأول من المباراة انتهى لصالح الأخضر بهدف دون مقابل، وفي

الشوط الثاني حوّل فريق النصر خسارته إلى فوز بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يرفع فريق النصر رصيده إلى 17 نقطة، بينما يبقى فريق

الأخضر برصيده السابق 11 نقطة.

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