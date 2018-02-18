سيالة يؤكد دعم المجتمع الدولي لليبيا ولمسيرة العملية السياسية فيها .

طرابلس 18 فبراير 2018 (وال) - اكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني

محمد سيالة انه حضر مؤخرا ثلاثة اجتماعات مهمة الاول كان في اسطنبول يتعلق بالتعاون الافريقي التركي باعتباره الى جانب وزير الخارجية الليبي ممثلا لاتحاد المغرب العربي كون ليبيا الرئيس الحالي لاتحاد المغرب العربي .

وقال سيالة في تصريح صحافي في طرابلس اليوم الاحد " لقد كان هناك دعم كبير للقضية الليبية ولحكومة الوفاق الوطني ولمسيرة العملية السياسية ، كما حضرت في الكويت التئام اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش حيث تم الاشادة بالعمل الذي قامت به ليبيا بالقضاء على التنظيم سواء ان كان ذلك في سرت أو بنغازي أو صبراته حيث جدد المجتمعون من دول العالم دعمهم لليبيا واعترافهم بأن هذا الجهد تم بقرار ليبي وتضحيات ليبية جمه تستحق التقدير والعرفان .

واشار سيالة في تصريحه الى انه قام كذلك بزيارة الى رومانيا بناء على دعوة خاصة من برلمان البحر المتوسط كمتحدث رئيسي في هذا الاجتماع ،مؤكدا ان القضية الليبية حضيت بدعم كبير من اتحاد برلمانات البحر المتوسط الذين اعربوا عن وقوفهم الى جانب ليبيا وحكومة الوفاق الوطني لتجاوز كل العراقيل وصولا الى بناء دولة القانون والمؤسسات .



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