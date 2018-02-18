الطيب البكوش : لم يكن لاتحاد المغرب العربي كاتحاد دور حاسم في الازمة الليبية بسبب غيابه عن الكثير من المحافل الدولية وخاصة في الاتحاد الافريقي .

طرابلس 18 فبراير 2018 (وال) - قال الامين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش " لم يكن لاتحاد المغرب العربي كاتحاد دور حاسم في الازمة الليبية ولم يكن لدوله موقف مغاربي من خلال الاتحاد والسبب في ذلك هو غياب الاتحاد المغاربي عن الكثير من المحافل الدولية وخاصة في الاتحاد الافريقي .

واوضاف البكوش في تصريح صحافي اليوم عقب اجتماع وزير الخارجية محمد سيالة معه اليوم بطرابلس قائلا " انه عقب استلامه لمهامه وجد ان جميع التجمعات الافريقية قد امضت اتفاقيات للتعاون مع الاتحاد الافريقي بينما لم يتم ذلك مع اتحاد المغرب العربي مما جعله غائبا عن المساهمة والتطرق للمسألة الليبية . واكد البكوش ان العام 2017 شهد عملية التوقيع مع الاتحاد الافريقي ومع الكوميسا التي تعد ليبيا عضوا فاعلا فيها ،مشيرا الى ان هذه التوقيعات والاتفاقيات يجعل الامانة العامة ممثلة في اتحاد المغرب العربي تأخذ مكانها في المحافل الدولية وهو ماسيعطيها مشروعية لتقوم بدور هيكلي للمساهمة في الحل السلمي السياسي في ليبيا والانخراط بقوة في المسألة الليبية .



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