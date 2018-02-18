الامين العام لاتحاد المغرب العربي يتطلع الى عقد قمة للاتحاد خلال الاشهر القادمة بطرابلس .

طرابلس 18 فبراير 2018 ( وال ) - عبر الامين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش عن سعادته الغامرة بزيارة ليبيا، مؤكدا ان زيارته هذه المرة

تكتسي قيمة خاصة لمصادفتها احتفال الشعب الليبي بالذكرى السابعة لثورة السابع عشر من فبراير وكذلك تأسيس اتحاد المغرب العربي في العام 89 . واكد البكوش في تصريح صحافي عقب اجتماع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة معه اليوم الاحد بطرابلس ان اتحاد المغرب العربي قد تعطل الى حد ما منذ مدة ،مشيرا الى ان السبب في غيابه هو عدم دعوة مجلس رئاسة الاتحاد الذي هو صاحب القرار طبقا للنصوص المؤسسة لانعقاده . واوضح البكوش انه رغم كل هذه الظروف لم يكن الاتحاد معطلا باكمله ولكنه كان مشلولا فالامانة العامة تعمل تعد الدراسات والندوات ووزراء الخارجية اجتمعوا 34 اجتماعا وكذلك وزارات التعليم والصحة والداخلية والثقافة عقدوا اجتماعات دورية ولكن الاتفاقيات التي يتم ابرامها لاتفعل لعدم انعقاد مجلس الرئاسة . واشار البكوش الى ان ليبيا باعتبارها الرئيس الدوري للاتحاد حاليا يمكن ان تدعو الى القمة السابعة المعطلة منذ 24 سنة والتي ستعقد بطرابلس خلال الاشهر القادمة ،مؤكدا ان انعقاد القمة سيكون له رمزية خاصة سواء للوضع الليبي وكذلك لاتحاد المغرب العربي في انطلاقة جديدة مباركة .



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