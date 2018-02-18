سيالة يعبر عن تقديره للجهود التي يقوم بها الامين العام لاتحاد المغرب العربي لتحريك مؤسسات الاتحاد .

طرابلس 18 فبراير 2018 (وال) - عبر وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة عن تقديره للجهود التي يقوم بها الطيب البكوش الامين العام

لاتحاد المغرب العربي لتحريك مؤسسات الاتحاد واعادتها للعمل بعد غياب

لمدة طويلة منذ العام 1994 .

واكد سيالة في تصريح صحافي اليوم الاحد عقب اجتماعه بالامين العام

للاتحاد بطرابلس انه قد اتفق مع السيد البكوش على عقد اجتماع للاتحاد في ليبيا الرئيس الحالي للاتحاد لتعزيز واعادة الفعالية لاتحاد المغرب العربي وتحريك مؤسساته .





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