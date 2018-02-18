رئيس المجلس الرئاسي يستقبل الأمين العام لاتحاد المغرب العربي .

طرابلس 18 فبراير 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش يرافقه وفد من الأمانة العامة وحضر الاجتماع وزير الخارجية السيد محمد الطاهر سيالة.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تحدث الأمين العام معرباً عن تفاؤله بحل قريب للأزمة الليبية بعد ما لمسه من أمن وأمان في العاصمة طرابلس.

وقال البكوش إنه يأمل أن يدعو السراج باعتبار ليبيا تتولى رئاسة الاتحاد لعقد قمة مغاربية لتحريك الجمود الذي يعيشه الاتحاد ، وأضاف أن الأمانة العامة لم تتوقف عن العمل وتضع الدراسات والمقترحات التي من شانها خدمة التكامل المنشود بين الدول الأعضاء.

ومن جهته رحب السراج بالأمين العام والوفد المرافق له مبدياً الأسف لجمود مسيرة الاتحاد، وقال أنه سيعمل بطريقة عملية من خلال التشاور لتجاوز العقبات التي تحيل دون انعقاد القمة، وسيضع الجميع أمام مسؤولياتهم، آملا أن يتجاوب الأعضاء مع جهوده لتعقد القمة في العاصمة الليبية طرابلس، لتكن القمة بداية لتفعيل حقيقي للمؤسسات الاتحاد وبما يخدم استراتيجية التكامل بين دوله.



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