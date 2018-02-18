مصادر نرويجية : التطعيم ضد تفشي الإنفلونزا ليس له صلة
بزيادة خطر إصابة الأطفال بالصرع .
الأحد ، 18- 02- 2018 - 14:58:00
نيويورك 18- فبراير 2018م ( وال ) - ذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في
أوسلو أن التطعيم ضد تفشي الإنفلونزا ليس له صلة بزيادة خطر إصابة
الأطفال بالصرع .
وقال باحثون نرويجيون إن القلق من أن يؤدي التطعيم ضد الأوبئة إلى
إصابة الأطفال بصرع ليس له ما يبرره على ما يبدو.
ونقلت مصادر اعلامية عن الطبيبة " سيري هابيرج " من المعهد النرويجي
للصحة العامة في أوسلو خلال تفشي إنفلونزا الخنازير في 2009 تم تطعيم
أكثر من نصف أطفال النرويج .
وأضافت أن الهدف من الدراسة هو التحرى عما إذا كان التطعيم ضد تفشي
الإنفلونزا له صلة بزيادة خطر إصابة الأطفال بالصرع ، مؤكدة أن التطعيم
ضد الإنفلونزا أثبت من قبل ارتباطه بزيادة خطر الإصابة بالنوبات الحمية“
التي تم ربطها بزيادة خطر الإصابة بالصرع فيما بعد.
وقالت " هابيرج " إن القلق من وجود صلة بين التطعيم والاضطرابات
العصبية واضطرابات النمو ربما يحد من استعداد الآباء للسماح بتطعيم
أولادهم ، ربما يكون لتراجع معدلات التطعيم نتائج سلبية ولاسيما بالنسبة
للأشخاص المعرضين للإصابة بالمرض .
وأضافت نعتقد أن من الأمور المطمئنة للآباء وللأطباء أن نتائجنا لم
تظهر زيادة في خطر الإصابة بالصرع بعد التطعيم ضد الأوبئة في الأطفال ،
واننا نتعشم أن تسهم دراستنا في زيادة معدلات تطعيم الأطفال .
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