مصادر نرويجية : التطعيم ضد تفشي الإنفلونزا ليس له صلة بزيادة خطر إصابة الأطفال بالصرع .





نيويورك 18- فبراير 2018م ( وال ) - ذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في

أوسلو أن التطعيم ضد تفشي الإنفلونزا ليس له صلة بزيادة خطر إصابة

الأطفال بالصرع .

وقال باحثون نرويجيون إن القلق من أن يؤدي التطعيم ضد الأوبئة إلى

إصابة الأطفال بصرع ليس له ما يبرره على ما يبدو.

ونقلت مصادر اعلامية عن الطبيبة " سيري هابيرج " من المعهد النرويجي

للصحة العامة في أوسلو خلال تفشي إنفلونزا الخنازير في 2009 تم تطعيم

أكثر من نصف أطفال النرويج .

وأضافت أن الهدف من الدراسة هو التحرى عما إذا كان التطعيم ضد تفشي

الإنفلونزا له صلة بزيادة خطر إصابة الأطفال بالصرع ، مؤكدة أن التطعيم

ضد الإنفلونزا أثبت من قبل ارتباطه بزيادة خطر الإصابة بالنوبات الحمية“

التي تم ربطها بزيادة خطر الإصابة بالصرع فيما بعد.

وقالت " هابيرج " إن القلق من وجود صلة بين التطعيم والاضطرابات

العصبية واضطرابات النمو ربما يحد من استعداد الآباء للسماح بتطعيم

أولادهم ، ربما يكون لتراجع معدلات التطعيم نتائج سلبية ولاسيما بالنسبة

للأشخاص المعرضين للإصابة بالمرض .

وأضافت نعتقد أن من الأمور المطمئنة للآباء وللأطباء أن نتائجنا لم

تظهر زيادة في خطر الإصابة بالصرع بعد التطعيم ضد الأوبئة في الأطفال ،

واننا نتعشم أن تسهم دراستنا في زيادة معدلات تطعيم الأطفال .

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