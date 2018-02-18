المركز التربوي الإقليمي للإيسيسكو في تشاد يعقد دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية .





الرباط 18 فبراير 2018م ( وال )- يعقد المركز التربوي الإقليمي للإيسيسكو

في تشاد ، بالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (

BADEA )، ست دورات تدريبية لفائدة معلمي اللغة العربية، في ثلاث مدن في

جنوب تشاد هي ، سار ، ومندو ، وبنقور ، خلال الفترة من 24 فبراير إلى 03

إبريل القادم .

وأفادت مصادر المركز أن هذه الدورات سيستفيد منها ، مئة وثمانون (180)

معلماً ومعلمةً ، تحت إشراف خبراء تربويين ينتمون إلى عدد من الجامعات

والمعاهد التربوية العليا في تشاد .

وحسب مصادر المركز فإن هذه الدورات تهدف إلى تحسين الكفاءة التربوية

لدى معلمي اللغة العربية المستفيدين ، وتعميق خبراتهم ومعارفهم ، وتجويد

مهاراتهم وأدائهم في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها.

كما سيتعرف المستفيدون من الدورات التدريبية على أسس وعناصر التحضير

للدروس اليومية، وكيفية صياغة الأهداف التعليمية ، واستثمار طرائق

التدريس الحديثة ، ووسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة في مجال تعليم

اللغة العربية ، إضافة إلى معالجة موضوع الاختبارات اللغوية وأنماط

التدريبات في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها .

ويشرف على الجوانب التنظيمية للدورات التدريبية الست، ويمثل

الإيسيسكو فيها، الدكتور " علي محمد قمر " مدير المركز التربوي الإقليمي

للإيسيسكو في تشاد .

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