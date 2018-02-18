المركز التربوي الإقليمي للإيسيسكو في تشاد يعقد دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية .الأحد ، 18-02-2018 - 14:50:00



الرباط 18 فبراير 2018م ( وال )- يعقد المركز التربوي الإقليمي للإيسيسكو
في تشاد ، بالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (
BADEA )، ست دورات تدريبية لفائدة معلمي اللغة العربية، في ثلاث مدن في
جنوب تشاد هي ، سار ، ومندو ، وبنقور ، خلال الفترة من 24 فبراير إلى 03
إبريل القادم .
وأفادت مصادر المركز أن هذه الدورات سيستفيد منها ، مئة وثمانون (180)
معلماً ومعلمةً ، تحت إشراف خبراء تربويين ينتمون إلى عدد من الجامعات
والمعاهد التربوية العليا في تشاد .
وحسب مصادر المركز فإن هذه الدورات تهدف إلى تحسين الكفاءة التربوية
لدى معلمي اللغة العربية المستفيدين ، وتعميق خبراتهم ومعارفهم ، وتجويد
مهاراتهم وأدائهم في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها.
كما سيتعرف المستفيدون من الدورات التدريبية على أسس وعناصر التحضير
للدروس اليومية، وكيفية صياغة الأهداف التعليمية ، واستثمار طرائق
التدريس الحديثة ، ووسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة في مجال تعليم
اللغة العربية ، إضافة إلى معالجة موضوع الاختبارات اللغوية وأنماط
التدريبات في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها .
ويشرف على الجوانب التنظيمية للدورات التدريبية الست، ويمثل
الإيسيسكو فيها، الدكتور " علي محمد قمر " مدير المركز التربوي الإقليمي
للإيسيسكو في تشاد .
...( وال )...

الأكثر قراءة في وال

بدء المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك.
مستشفى جراحة الحروق والتجميل يعلن عن رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة .
وزارة الخارجية تؤكد احالة الخارجين عن القانون الذين قبض عليهم في القداحية المتهمين في قضية تعذيب المهاجرين الى القضاء.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا