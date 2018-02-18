المركز التربوي الإقليمي للإيسيسكو في تشاد يعقد دورات
تدريبية لمعلمي اللغة العربية .
الأحد ، 18- 02- 2018 - 14:50:00
الرباط 18 فبراير 2018م ( وال )- يعقد المركز التربوي الإقليمي للإيسيسكو
في تشاد ، بالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (
BADEA )، ست دورات تدريبية لفائدة معلمي اللغة العربية، في ثلاث مدن في
جنوب تشاد هي ، سار ، ومندو ، وبنقور ، خلال الفترة من 24 فبراير إلى 03
إبريل القادم .
وأفادت مصادر المركز أن هذه الدورات سيستفيد منها ، مئة وثمانون (180)
معلماً ومعلمةً ، تحت إشراف خبراء تربويين ينتمون إلى عدد من الجامعات
والمعاهد التربوية العليا في تشاد .
وحسب مصادر المركز فإن هذه الدورات تهدف إلى تحسين الكفاءة التربوية
لدى معلمي اللغة العربية المستفيدين ، وتعميق خبراتهم ومعارفهم ، وتجويد
مهاراتهم وأدائهم في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها.
كما سيتعرف المستفيدون من الدورات التدريبية على أسس وعناصر التحضير
للدروس اليومية، وكيفية صياغة الأهداف التعليمية ، واستثمار طرائق
التدريس الحديثة ، ووسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة في مجال تعليم
اللغة العربية ، إضافة إلى معالجة موضوع الاختبارات اللغوية وأنماط
التدريبات في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها .
ويشرف على الجوانب التنظيمية للدورات التدريبية الست، ويمثل
الإيسيسكو فيها، الدكتور " علي محمد قمر " مدير المركز التربوي الإقليمي
للإيسيسكو في تشاد .
...( وال )...