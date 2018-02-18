المكتب السياحي بمدينة طبرق : بلادنا تزخر بإمكانيات سياحية يمكن تسويقها ضمن إطار السياحة البيئية .







طبرق 18 فبراير 2018 (وال) - تعد السياحة البيئية نوع من

السياحة الحديثة التي تعتمد بالدرجة الأولى على الامكانيات البيئية

الطبيعية المتوفرة وهي تعنى زيارة مناطق طبيعيه وما يلازمها من ظواهر

ثقافية حضارية وتاريخية .

وأكد المكتب السياحي بمدينة طبرق ان بلادنا تزخر بإمكانيات يمكن

تسويقها ضمن إطار السياحة البيئية حيث يتمكن السائح من السفر إلى المناطق

الطبيعية والحضارية في الصحراء والجبال والبحر والبحيرات والمستنقعات

وغيرها للمشاهدة والاستمتاع ويمكنه مشاهدة الحيوانات البرية والبحرية ،

ومراقبة الطيور ، وعمليت الغطس ، والتصوير والتجول وزيارة الواحات

واختراق الكثبان الرملية ومشاهدة الطبيعة الصحراوية الفريدة .

وقال إن هذه الأماكن تتيح للزائر التخييم والمشي على الأقدام

وركوب الجمال ، ومشاهدة حضارة الإنسان القديم والاستمتاع بعادات وتقاليد

مجتمعاتنا المحلية .. مؤكدا إن الإمكانيات السياحية الكبيرة التي تتميز

وتنفرد بها بلادنا ستكون مصدرا أساسيا لدخل المواطن في المستقبل فهي تمثل

تنمية مستدامة للمجتمع الليبي اذا تمت المحافظة عليها والعناية بها

وتطويرها واستثمارها وعلينا نحن هذا الجيل أن نترك للأجيال القادمة منتجا

اقتصاديا له مردود طويل الأمد .

( وال )